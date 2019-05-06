Процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перейдёт в стадию прений

Этого ранее не исключили адвокаты подсудимых. Их обвиняют за две драки в центре Москвы прошлой осенью. На стадии представлений доказательств стороной защиты процесс по делу футболистов значительно ускорился. Так на прошлом заседании 25 апреля судья Елена Абрамова допросила сразу всех четырёх подсудимых. Заседание продлилось больше десяти часов. После него Татьяна Стукалова, одна из адвокатов Александра Кокорина, не исключила, что приговор судья Пресненского суда может вынести уже в эту среду.

Прения начнутся сегодня. Гособвинитель попросит назначить наказание для обвиняемых. Скорее всего, это будет реальный и ощутимый срок, может быть, пять лет лишения свободы, предположил адвокат младшего брата Кокорина, тоже попавшего в СИЗО за участие в драках, Вячеслав Барик. Защитник отметил, что допросы свидетелей выглядят неубедительными и необъективными. Футболисты Кокорин и Мамаев в суде частично признали вину. Они отрицают, что дракам на улицах и в кафе предшествовал сговор, а также то, что они начали потасовку из хулиганских побуждений.

Футболистов обвиняют в нападении на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а позднее в кафе на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Инциденты произошли в октябре прошлого года. Суд оставил всех фигурантов дела в СИЗО до конца сентября.