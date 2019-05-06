Миграционная служба самопровозглашенной ЛНР начнет принимать заявки на получение российских паспортов

Против этого протестует Украина. Лица, постоянно проживающие на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, а также имеющие паспорт ЛНР, с сегодняшнего дня могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МВД. Миграционная служба соберет документы и переправит их в Ростовскую область. Решение о выдаче паспортов будет приниматься там.

Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для некоторых категорий украинцев в начале мая. Кроме того, на паспорт с двуглавым орлом могут претендовать граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие советское гражданство. Киев назвал действия Москвы противоправными и выразил официальный протест – соответствующая нота была направлена в российский МИД. Решение Путина раскритиковал и избранный президент Украины Владимир Зеленский. Он заметил, что этот шаг ни на сколько не приближает урегулирование отношений между странами.

В конце апреля в Ростовской области в тестовом режиме заработали первые центры выдачи паспортов для жителей самопровозглашенных республик.