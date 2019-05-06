Однополый секс не будут карать в Брунее смертной казнью

Султан Хассанал Болкиах в телеобращении к подданным дал понять, что продлевает мораторий на высшую меру наказания. Это касается как случаев подпадающих под юрисдикцию общего права, так и тех, которые рассматриваются в рамках законов шариата. Власти Брунея подверглись жесткой критике со стороны мирового сообщества за решение ввести смертную казнь для гомосексуалов. В кампании участвовали, в том числе, американский актер Джордж Клуни и британский певец Элтон Джон.