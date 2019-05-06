Почти половина россиян не представляют свою жизнь без интернета

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, у другой половины гипотетическая ситуация полного исчезновения интернета не вызовет паники. Четверть сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, и почти столько же уверены, что влияние такого события на их жизнь будет крайне слабым, передает агентство ТАСС. По данным ВЦИОМ, на сегодняшний день доля интернет-пользователей в нашей стране составляет 84%. Две трети выходят в сеть ежедневно.