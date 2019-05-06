Эвакуация пассажиров из горящего самолета в Шереметьеве заняла 55 секунд, сказали в «Аэрофлоте»

По словам пресс-секретаря компании Максима Фетисова, нормативом является 90 секунд. Источник «Интерфакса» утверждал, что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи. В экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других, добавил собеседник агентства.