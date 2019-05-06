Жертвами пожара на борту лайнера Superjet-100 в аэропорту «Шереметьево» стал 41 человек
Это уже официально подтвердила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.
Елена Марковская добавила, что уже возбуждено уголовное дело.
Накануне вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт. При посадке у него загорелись двигатели. Часть пассажиров эвакуировалась по аварийному трапу.
Незадолго до посадки в «Шереметьеве» у лайнера отказала связь. О неполадках командир воздушного судна Денис Евдокимов рассказал интернет-проекту «База». Командир аварийного Superjet-100 является опытным пилотом, заверили в «Аэрофлоте». По словам представителя компании, общий налет пилота составляет 6800 часов, из них 1400 – на SSJ-100.
После ЧП в аэропорту госпитализированы шесть человек. У пострадавших травмы разной степени тяжести, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она добавила, что один человек поступил с подозрением на инфаркт миокарда.
Руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова в эфире телеканала РБК раскритиковала действия наземных служб «Шереметьева». Следствие в свою очередь настаивает, что наземные службы сработали оперативно.