Четверо израильтян погибли накануне в результате ракетного обстрела из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили по югу еврейского государства порядка 600 ракет и мин. Израильские военные ответили ударами почти по тремстам целям в секторе Газа. Там жертвами ответных обстрелов за три дня стали 22 палестинца, еще 146 получили ранения, передает телеканал «Аль-Джазира». Нынешнее обострение стало самым масштабным и кровопролитным за почти 5 лет. Оно может поставить под вопрос безопасность проведения международного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом месяце пройдет в Тель-Авиве.