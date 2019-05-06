Цветы и игрушки приносят жители Мурманска к стихийным мемориалам

Это связано с пожаром на борту лайнера «Суперджет», который должен был прилететь из Москвы. Воздушное судно вернулось в аэропорт столицы, после приземления у него вспыхнули двигатели, погиб, по официальным данным, 41 человек, в том числе дети. Как передает агентство «Интерфакс», в аэропорту Мурманска свечи, цветы и игрушки приносят к столу у стойки информации для пассажиров. Еще один стихийный мемориал появился у подножия памятника Жертвам интервенции в центре города. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил о трехдневном трауре в регионе.