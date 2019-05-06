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03:03, 06 мая 2019

Службы аэропорта «Шереметьево» сработали оперативно в условиях ЧП с самолетом «Суперджет», говорят следователи

Пассажирам оказана помощь незамедлительно, подчеркнула старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская. В аэропорту развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса. Работает государственная комиссия по расследованию чрезвычайной ситуации, которую возглавил министр транспорта Евгений Дитрих, добавила Марковская.



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