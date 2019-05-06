Службы аэропорта «Шереметьево» сработали оперативно в условиях ЧП с самолетом «Суперджет», говорят следователи

Пассажирам оказана помощь незамедлительно, подчеркнула старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская. В аэропорту развернут центр психологической помощи родственникам пассажиров рейса. Работает государственная комиссия по расследованию чрезвычайной ситуации, которую возглавил министр транспорта Евгений Дитрих, добавила Марковская.