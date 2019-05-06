Пресненский суд Москвы должен приступить сегодня к прениям сторон по делу футболистов Мамаева и  Кокорина

Пресненский суд Москвы должен приступить сегодня к прениям сторон по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Не исключено, что обвинение объявит, какое наказание они просят для фигурантов дела о двух драках в центре Москвы. Как следует из материалов дела, футболисты и еще двое обвиняемых напали в октябре прошлого года на водителя, а потом на чиновника Минпромторга, и избили их. Спортсмены частично признают вину, но отвергают обвинения в хулиганстве.