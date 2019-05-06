Уголовное дело о стрельбе возбудили в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина

Источник агентства «Уралинформбюро» утверждает, что расследование ведется по статье о хулиганстве. В интернете ранее появилось видео на котором Ионин дает несколько очередей из автомата. Сам депутат позже подтвердил, что на видео запечатлен он. Ионии добавил, что стрелял из оружия, которое переделано из боевого. Депутат говорил, что готов понести ответственность за инцидент, решение устроить стрельбу признал ошибкой.