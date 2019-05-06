Z Архив новостей новости
5 0 6 0
02:03, 06 мая 2019

Уголовное дело о стрельбе возбудили в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрия Ионина

Источник агентства «Уралинформбюро» утверждает, что расследование ведется по статье о хулиганстве. В интернете ранее появилось видео на котором Ионин дает несколько очередей из автомата. Сам депутат позже подтвердил, что на видео запечатлен он. Ионии добавил, что стрелял из оружия, которое переделано из боевого. Депутат говорил, что готов понести ответственность за инцидент, решение устроить стрельбу признал ошибкой.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 258 6 17056 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 231 6 21963 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 33275 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 136 6 16385 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 112 6 13492 30.04
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 118 6 14345 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Новости

Представители террористического движения «Талибан» надели на себя георгиевские ленточки Это произошло, предположительно, на приеме в российском посольстве в Афганистане…

5 234 6 29571
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 319 6 43367 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Не о чем спорить И в очередной раз думаю, что мы, наверное, чересчур обобщаем, когда заведомо относим ВСЕХ нас к ОДНОМУ человеческому роду…

5 92 6 14130 05.05
Kизраиль, военные, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 18035 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Новости

Россия не исключает выхода из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы Об этом сказал постоянный представитель нашей страны при Совете Европы Иван Солтановский…

5 47 6 7685
Блоги

Екатерина Шилкина москвичка, фотохудожник

В Москве ко Дню победы воскресили Сталина С первой страницы Сталин, как живой, поздравляет нас с победой, здесь же его благостный портрет. Внизу фамилии ветеранов района, правда никто не поинтересовался, нравится ли им такое соседство…

5 55 6 9291 05.05
Kполитика, история, общество, сталинизм, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8989 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 27302 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

Андрей Мовчан финансист

Война. Призрак. Май Говорить о роли Сталина (положительной или отрицательной) в самой войне смешно – «великий стратег» прятался на даче в первые дни войны…

5 507 6 89418 04.05
Kсталин, история, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Колымские страхи Дудя Колымские страхи Дудя Весь фильм Дудя — это пропагандистский заказ, который идёт сверху…

5 190 6 34672 02.05
Kдудь, видео, история, общество, репрессии, сталин, мнения

Популярное за неделю

Новости

Самолет «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево» Среди пассажиров могут быть погибшие…

5 48 6 33593
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 129 6 112157 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 49 6 9161 30.04
Блоги

Кусок эфира

Владимир Квачков: Это чужеродный элемент в России В.Квачков: Из вас нет никого евреев здесь?
А.Нарышкин: Ну, я.
В.Квачков: Вы еврей.
А.Нарышкин: Да. И чего?
В.Квачков: Да ничего…

5 535 6 195973 02.05
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 38 6 169165 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7804516
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4022997

Сегодня в эфире