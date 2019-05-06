Ространсдзор проведет внеплановые проверки в связи с катастрофой в «Шереметьеве». Объектами проверки станут сам аэропорт, «Аэрофлот», а также Государственная корпорация по организации воздушного сообщения. В Росавиации тем временем говорят, что любые выводы об ограничении полетов лайнеров Sukhoi Superjet 100 после ЧП преждевременны. Представитель ведомства напомнил агентству РИА Новости, что сейчас уже работает комиссия.