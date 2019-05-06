Военный совет Судана обещает сегодня объявить о том, какие изменения планируются в ближайшее время

В совете согласны с некоторыми пунктами конституционного документа, который представила оппозиционная коалиция, передает телеканал «Аль-Джазира». Однако у военных есть свои замечания к этому документу. В Судане в начале апреля произошел военный переворот. От власти на фоне многодневных акций протеста был отстранен президент Омар аль-Башир. Сообщается, что он был помещен в тюрьму. Военные объявили о двухлетнем переходном периоде, но против этого выступила оппозиция.