Решения о приостановке полетов лайнеров Sukhoi Superjet в России пока нет

По словам источника агентства «Интерфакс», сначала необходимо установить причины произошедшего и лишь потом делать выводы о дальнейшей эксплуатации самолета. Собеседник агентства добавил, что в гражданской авиации полеты типов воздушных судов после катастрофы, как правило, не приостанавливаются. Тем временем зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов потребовал от Росавиации приостановить эксплуатацию Sukhoi Superjet до окончания расследования.