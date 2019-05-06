Сгоревший в «Шереметьево» «Суперджет» утратил связь с диспетчерами после вылета

По словам источника «Интерфакса», предварительная причина неполадки – попадание молнии. Также вскоре после происшествия у самолета отказала вся автоматика. Экипаж не стал вырабатывать топливо. Самолет сел с первой попытки. Но он шел на посадку с превышением посадочной массы и большим перелетом. Посадка произошла на середине полосы. Собеседник агентства добавил, что воздушное судно трижды ударилось о полосу. Стойка шасси разрушилась. По всей вероятности, ее элементы попали в двигатель, который загорелся. В «Аэрофлоте» подтвердили, что двигатели самолета загорелись на земле.