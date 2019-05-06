Белорусский НПЗ сегодня начнет переработку чистой нефти из России

В конце апреля прием углеводородов был полностью остановлен из-за некачественного сырья.

Новая партия нефти из России начала поступать в резервуары Мозырского НПЗ позавчера днем. Как рассказали агентству БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим», проверку на качество в лаборатории продукция прошла успешно. Накануне началась ее отгрузка.

Резкое ухудшение качества российской нефти, которая поступает транзитом по нефтепроводу «Дружба», в Белоруссии заметили еще в конце апреля. В экспортной смеси обнаружили сильное превышение хлорорганики. «Роснефть» переложила ответственность за случившееся на «Транснефть», которая признала проблему и нашла источник загрязнения. По словам главы компании, намеренный слив некачественной продукции допустили на частном предприятии в Самаре. По этому факту завели уголовное дело. Между тем самарский терминал заявил о своей непричастности к произошедшему и пригрозил иском о защите деловой репутации.

Из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ сломалось оборудование, а покупатели из Германии, Польши и Словакии отказались покупать российскую продукцию.