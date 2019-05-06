В «Шереметьево» при посадке сгорел самолет «Аэрофлота»

По уточненным данным СК, из 78 человек выжили только 37. До этого в ведомстве сообщили о 13-ти погибших. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся. Как сообщили «Интерфаксу» диспетчеры, связи с экипажем не было. Именно поэтому лайнер не стал кружить и сбрасывать топливо, а попытался сесть с полными баками. По сведениям агентства, он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, шасси подломились и попали в двигатель, он загорелся. Другой источник сказал, что топливо из баков при ударах разлилось и вспыхнуло.

Пожар быстро потушили, рассказал очевидец Владимир

Источники газеты «Коммерсант» в аэропорту «Шереметьево» сообщают, что в нарушении всех инструкций экипажа многие пассажиры тормозили эвакуацию, потому что доставали и забирали с собой ручную кладь.

Как передает ТАСС, проблемы возникли в воздухе. По словам членов экипажа, в самолет попала молния. Однако обычно это не приводит к критическим повреждениям, сказал в эфире Эха летчик гражданской авиации Кирилл



Самолет Сухой Суперджет-100 российской разработки в принципе ненадежен, сказал Эху летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев

При этом летчик-испытатель Магомед Толбоев выразил уверенность, что от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет» не откажутся, потому что в его разработку были вложены значительные средства.