Эвакуация пассажиров горящего лайнера заняла в «Шереметьево» 55 секунд при нормативе в 90

Это сообщил пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов. Ранее источник Интерфакса сказал, что пассажиры в хвосте горящего самолета погибли якобы из-за того, что пытались в панике спасти свои вещи.

По данным СК, погибли 13 человек. Всего на борту было 78.

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся. Как сообщили «Интерфаксу» диспетчеры, связи с экипажем не было. Именно поэтому лайнер не стал кружить и сбрасывать топливо, а попытался сесть с полными баками. По сведениям агентства, он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, шасси подломились и попали в двигатель, он загорелся. Другой источник сказал, что топливо из баков при ударах разлилось и вспыхнуло.

По данным «Яндекса», в «Шереметьево» на вылет и прилет задержаны около 100 рейсов.