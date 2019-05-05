В Госдуме из-за ЧП в «Шереметьево» потребовали приостановить полеты самолетов «Сухой Суперджет-100»

До завершения расследования и полного технического обследования всех самолетов серии будет правильным отменить все рейсы. Это заявил зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов. Депутат направил запросы в Росавиацию и Ространснадзор, передает «Интерфакс». Источник агентства отмечает, что решения о приостановке полетов самолетов такого типа пока нет. По его словам, сначала необходимо установить причины произошедшего и лишь потом делать выводы о дальнейшей эксплуатации самолета.