Источник: Пассажиры в хвосте горящего SSJ-100 погибли из-за того, что пытались в панике спасти свои вещи
«По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров.
«Однако, в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других», — сказал источник.