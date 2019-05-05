Источник: Пассажиры в  хвосте горящего SSJ-100 погибли из-за того, что пытались в панике спасти свои вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту «Шереметьево», стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«По предварительным данным, из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна и они погибли в огне», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что перед вылетом экипаж любого самолета всегда инструктирует на этот счет пассажиров.

«Однако, в экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них и для других», — сказал источник.