СК подтвердил, что жертвами аварийной посадки самолета в «Шереметьево» стали 13 человек

В ведомстве это сделали сразу после заявления Кремля. Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и поручил тщательно расследовать инцидент, передает РИА. До этого о жертвах сообщали только источники информагентсв, а в СК говорили об одном погибшем.

Самолет «Аэрофлота» «Сухой Суперджет-100» вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но через полчаса подал сигнал бедствия и вернулся. Как сообщили «Интерфаксу» диспетчеры, связи с экипажем не было. Именно поэтому лайнер не стал кружить и сбрасывать топливо, а попытался сесть с полными баками. По сведениям агентства, он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, шасси подломились и попали в двигатель, он загорелся. Другой источник сказал, что топливо из баков при ударах разлилось и вспыхнуло.

Пожар быстро потушили, рассказал очевидец Владимир.

Источники газеты «Коммерсант» в аэропорту «Шереметьево» сообщают, что в нарушении всех инструкций экипажа многие пассажиры тормозили эвакуацию, потому что доставали и забирали с собой ручную кладь.

Как передает ТАСС, проблемы возникли в воздухе. По словам членов экипажа, в самолет попала молния.

Самолет Сухой Суперджет-100 российской разработки в принципе ненадежен, сказал «Эху Москвы» летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.

При этом летчик-испытатель Магомед Толбоев выразил уверенность, что от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет» не откажутся, потому что в его разработку были вложены значительные средства.

20 рейсов, которые следовали в «Шереметьево», приземлились в Нижнем Новгороде. Это сообщает передает РИА. По информации ТАСС, «Шереметьево» из-за ЧП работает в ограниченном режиме — одна полоса из двух. Как следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», задержаны на вылет и прилет более 50 рейсов.