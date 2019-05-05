Дело об аварийной посадке «Сухой Суперджет» передано в центральный аппарат СК

Расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета «Сухой Суперджет» в аэропорту Шереметьево передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного Комитета РФ», — сообщила она.

«Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных», — отметила представитель СК.