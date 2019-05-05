СК: При аварийной посадке самолета в Шереметьево 13 человек погибли, среди них 2 детей

Жертвами аварии самолета «Сухой суперджет» в аэропорту Шереметьево стали 13 человек, в том числе двое детей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых двое детей», — сказала она.

Экипаж аварийного Суперджета был вынужден приземлиться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.