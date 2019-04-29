Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким, потерявшим родственников в результате ЧП в «Шереметьево». Почти сразу после заявления Кремля СК официально подтвердил данные о 13-ти погибших, о которых сообщили источники информагентств. До этого в Следственном комитете говорили об одном погибшем. Всего на борту рейса «Аэрофлота» было 78.

Как передает РИА, в Кремле сообщили, что президент поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Лайнер «Аэрофлота» вылетел вечером из Москвы в Мурманск. По данным источника «Интерфакса», вскоре экипаж подал сигнал бедствия и вернулся. Самолет трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, шасси разрушились и обломки попали в двигатель, самолет загорелся, передает «Интерфакс». ТАСС со ссылкой на членов экипажа передает, что проблемы возникли из-за попадания молнии.



Источники газеты «Коммерсант» в аэропорту «Шереметьево» сообщают, что в нарушении всех инструкций экипажа многие пассажиры тормозили эвакуацию, потому что доставали и забирали с собой ручную кладь.

В России не станут отказываться от эксплуатации самолёта Сухой Суперджет 100 из-за того, так как в него было вложено много ресурсов. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев. Он добавил, что этот самолёт является ненадежным.