Двоих пострадавших в тяжелом состоянии везут в НИИ Склифосовского после ЧП  в Шереметьево

Двух пострадавших в инциденте в аэропорту Шереметьево, где загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», в тяжелом состоянии перевозят в НИИ им. Склифосовского, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Соболезную родным и близким погибших в катастрофе самолета в Шереметьево. Предложили помощь коллегам из Московской области. Двух пострадавших в тяжелом состоянии перевозим в Склиф», — написал Собянин в Twitter.

Также двое пострадавших в тяжелом состоянии отправлены в НИИ Вишневского, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.