В Свердловской области из-за стрельбы депутата Госдумы из автомата задержан его помощник

Речь может идти о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, сообщает агентства URA.RU со ссылкой на источник. Между тем, сам депутат Дмитрий Ионин сообщил, что в полицию для дачи объяснений увезли тещу его помощника Павла Грибкова. Ранее в Интернете появилось видео, на котором депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин дает несколько очередей холостыми из автомата рядом с жилыми домами. Это произошло накануне в городе Камышлове Свердловской области. Сам депутат сказал «Эху Москвы», что сожалеет о своем поступке и готов понести за него ответственность.