Z Архив новостей новости
5 21 6 9444
21:00, 05 мая 2019

ТАСС: Тринадцать человек погибли при аварийной посадке самолета «Сухой Суперджет» в «Шереметьево»

Тринадцать человек погибли при аварийной посадке самолета «Сухой Суперджет» в «Шереметьево». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Шесть человек пострадали, судьба части пассажиров неизвестна.

Лайнер «Аэрофлота» вылетел вечером из Москвы в Мурманск. По данным источника «Интерфакса», вскоре экипаж подал сигнал бедствия,предположительно из-за проблем со связью и отказа механизации. Самолет зашел на  аварийную посадку со второй попытки. Он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, шасси разрушились и обломки попали в двигатель, самолет загорелся, передает «Интерфакс». ТАСС со ссылкой на членов экипажа передает, что проблемы возникли из-за попадания молнии.

Источники газеты «Коммерсант» в аэропорту «Шереметьево» сообщают, что в нарушении всех инструкций экипажа многие пассажиры тормозили эвакуацию, потому что доставали и забирали с собой ручную кладь.

Аэропорт «Шереметьево» из-за аварии с рейсом «Аэрофлота» перенаправил более 10 самолетов в Нижний Новгород. Примерно столько же рейсов приземлились в столичном аэропорту «Домодедово», передает РИА. По информации ТАСС, «Шереметьево» работает в ограниченном режиме — одна полоса из двух. Как следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», задержаны на вылет и прилет более 50 рейсов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 апреля Поздравить…

5 248 6 6453 29.04
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 258 6 16661 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 210 6 21086 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 120 6 13792 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Новости

Представители террористического движения «Талибан» надели на себя георгиевские ленточки Это произошло, предположительно, на приеме в российском посольстве в Афганистане…

5 175 6 20702
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 33246 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 133 6 15987 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 112 6 13485 30.04
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 306 6 43195 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

Екатерина Шилкина москвичка, фотохудожник

В Москве ко Дню победы воскресили Сталина С первой страницы Сталин, как живой, поздравляет нас с победой, здесь же его благостный портрет. Внизу фамилии ветеранов района, правда никто не поинтересовался, нравится ли им такое соседство…

5 51 6 7674 11:57
Kполитика, история, общество, сталинизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 17997 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Новости

Россия не исключает выхода из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы Об этом сказал постоянный представитель нашей страны при Совете Европы Иван Солтановский…

5 45 6 7385
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8972 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 27252 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Венесуэла сегодня. Две новости рядом Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову…

5 153 6 27479 01.05
Kвенесуэла, сша, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Колымские страхи Дудя Колымские страхи Дудя Весь фильм Дудя — это пропагандистский заказ, который идёт сверху…

5 190 6 34625 02.05
Kдудь, видео, история, общество, репрессии, сталин, мнения

Популярное за неделю

Новости

Самолет «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево» Среди пассажиров могут быть погибшие…

5 47 6 28158
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 129 6 109537 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 49 6 8903 30.04
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Глухие согласные. Почему россияне так оскорбились итогом вокального телешоу «Голос.Дети» Россияне на время забыли об итогах и последствиях украинских выборов. Они начали активно обсуждать события в своей стране…

5 160 6 194928 29.04
Kтв, общество, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 38 6 168887 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7803562
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4022707

Сегодня в эфире