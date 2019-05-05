ТАСС: Тринадцать человек погибли при аварийной посадке самолета «Сухой Суперджет» в «Шереметьево»

Тринадцать человек погибли при аварийной посадке самолета «Сухой Суперджет» в «Шереметьево». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Шесть человек пострадали, судьба части пассажиров неизвестна.

Лайнер «Аэрофлота» вылетел вечером из Москвы в Мурманск. По данным источника «Интерфакса», вскоре экипаж подал сигнал бедствия,предположительно из-за проблем со связью и отказа механизации. Самолет зашел на аварийную посадку со второй попытки. Он трижды ударился о взлетно-посадочную полосу, шасси разрушились и обломки попали в двигатель, самолет загорелся, передает «Интерфакс». ТАСС со ссылкой на членов экипажа передает, что проблемы возникли из-за попадания молнии.

Источники газеты «Коммерсант» в аэропорту «Шереметьево» сообщают, что в нарушении всех инструкций экипажа многие пассажиры тормозили эвакуацию, потому что доставали и забирали с собой ручную кладь.

Аэропорт «Шереметьево» из-за аварии с рейсом «Аэрофлота» перенаправил более 10 самолетов в Нижний Новгород. Примерно столько же рейсов приземлились в столичном аэропорту «Домодедово», передает РИА. По информации ТАСС, «Шереметьево» работает в ограниченном режиме — одна полоса из двух. Как следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание», задержаны на вылет и прилет более 50 рейсов.