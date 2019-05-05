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20:30, 05 мая 2019

СК сообщил о гибели одного человека в результате пожара самолета в «Шереметьево»

При этом уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», передает РИА. Агентство Москва со ссылкой на источник утверждает, что погибли 10 человек. Всего на борту было 78. Основная версия возгорания на борту самолета «Сухой Суперджет 100» в столичном аэропорту Шереметьево — попадание молнии, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Самолет вечером вылетел из Москвы в Мурманск, затем подал сигнал бедствия и вернулся. По словам источника «Интерфакса», при посадке лайнер трижды ударился о землю, стойки шасси подломились, и попали в двигатель. Самолет загорелся. В компании «Аэрофлот подтвердили, что пожар возник не в полете, а при посадке.

Источник «Интерфакса» сообщил, что неизвестна судьба 13 человек. Как передает РИА, из-за инцидента десять самолетов приземлились в аэропорту «Домодедово» вместо «Шереметьево».



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