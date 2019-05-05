Двигатели аварийно севшего в Шереметьеве самолета загорелись после посадки

Двигатели пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100» загорелись уже после аварийной посадки лайнера в московском аэропорту Шереметьево, сообщила в воскресенье компания «Аэрофлот».

«Аэрофлот» подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано. Всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам", — говорится в сообщении.

«В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб «Аэрофлота», — добавили в авиакомпании.