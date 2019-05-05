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20:13, 05 мая 2019

Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлета и посадки из-за инцидента с самолетом

Московский аэропорт Шереметьево не принимает самолеты, также с него не осуществляются взлеты воздушных судов из-за инцидента с самолетом «Суперджет» Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлета и посадки самолетов. Это произошло из-за ЧП с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», — сообщил собеседник агентства.

Как передает корр. ТАСС с места событий, к месту происшествия с самолетом на летное поле заехало не менее шести скорых.



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