Один из командиров радикального движения ХАМАС был убит в результате израильского авиаудара

Это финансист Ахмед Худари, который отвечал за перевоз средств из Ирана террористическим организациям в секторе Газа. Об этом сообщили в Армии Израиля.

За последние сутки палестинцы из сектора Газа выпустили по Израилю более 450-ти ракет. Большинство из них разорвались в незаселенной местности. Часть была сбита системой ПВО «Железный купол». В городе Ашкелон погибли два человека. Израильские военные сообщили, что в ответ атаковали 220 различных военных целей в палестинском анклаве.