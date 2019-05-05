В Петербурге задержаны участники пикетов в поддержку арестованных 1 мая

В автозак доставлены 4 человека, в том числе женщина, которой 1 мая полицейские сломали руку. Она стояла с плакатом «Требую привлечения к ответственности виновных за разгон первомайского шествия», передает портал ОВД-Инфо. Координатор местного штаба Навального Александр Шуршев и бывший глава движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров получили 10 суток ареста после согласованной первомайской акции. Всего были задержаны почти 70 человек.