При пожаре в самолете в «Шереметьево» погибли, по некоторым данным, 10 человек

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник. В свою очередь, агентство ТАСС передает, что погиб один человек, более 10 пострадали. Следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медпомощью в связи с аварийной посадкой самолета, передаёт Интерфакс со ссылкой на СКР.

Транспортные прокуроры столицы начали проверку в связи с происшествием в аэропорту «Шереметьево», сообщила пресс— секретарь Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

Всего на борту было 73 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет вечером вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре вернулся и со второго раза совершил жесткую посадку. Источники РИА в Росавиации говорят, что лайнера «Сухой Суперджет-100» подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным «Интерфакса», перед посадкой экипаж подал сигнал бедствия, а потом перестал выходить на связь. Диспетчеры отметили, что самолет заходил на посадку при полной тишине.

Пожар самолёта в аэропорту Шереметьева был быстро потушен. Об этом сказал очевидец Владимир. Владимир подчеркнул, что пожар выглядел очень сильным.

Движение автомобилей по дорогам Лобня — аэропорт «Шереметьево» и Старошереметьевском шоссе ограничили в связи авиапроисшествием в аэропорту, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. «Ограничено движение в районе аэропорта Шереметьево по дорогам: Лобня — аэропорт «Шереметьево», Старошереметьевское шоссе в связи с пожаром в аэропорту», — говорится в сообщении. В нем уточняется, что продолжительность ограничения движения неизвестна.