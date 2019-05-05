Бывшему лидеру Каталонии Карлосу Пучдемону разрешили участвовать в выборах в Европарламент

Решение вынес Верховный суд Испании, сообщает газета «Мундо». Политик успешно обжаловал запрет со стороны Центризбиркома. Однако издание отмечает, что Верховный суд оставил последнее слово за административным судом Мадрида, который теперь должен озвучить свою позицию. Экс-глава автономии Карлос Пучдемон бежал в Бельгию в 2017 году после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании. Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.