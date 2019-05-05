Z Архив новостей новости
5 1 6 181
19:30, 05 мая 2019

Бывшему лидеру Каталонии Карлосу Пучдемону разрешили участвовать в выборах в Европарламент

Решение вынес Верховный суд Испании, сообщает газета «Мундо». Политик успешно обжаловал запрет со стороны Центризбиркома. Однако издание отмечает, что Верховный суд оставил последнее слово за административным судом Мадрида, который теперь должен озвучить свою позицию. Экс-глава автономии Карлос Пучдемон бежал в Бельгию в 2017 году после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании. Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 апреля Поздравить…

5 248 6 6389 29.04
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 258 6 16430 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 207 6 20548 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Для этого и была придумана «Юность» — открывать имена Сегодня 4 мая 2019 года я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно…

5 119 6 13412 04.05
Kсми, журналистика, общество, мнения
Новости

Представители террористического движения «Талибан» надели на себя георгиевские ленточки Это произошло, предположительно, на приеме в российском посольстве в Афганистане…

5 134 6 14998
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 33221 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 112 6 13474 30.04
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится? Антисемитизм, евреи и неевреи. Чем это кончится?

5 128 6 15640 04.05
8читать ;смотреть
Kвидео, антисемитизм, общество, события
Блоги

Екатерина Шилкина москвичка, фотохудожник

В Москве ко Дню победы воскресили Сталина С первой страницы Сталин, как живой, поздравляет нас с победой, здесь же его благостный портрет. Внизу фамилии ветеранов района, правда никто не поинтересовался, нравится ли им такое соседство…

5 45 6 6299 11:57
Kполитика, история, общество, сталинизм, события
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 306 6 43054 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 17968 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Новости

Россия не исключает выхода из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы Об этом сказал постоянный представитель нашей страны при Совете Европы Иван Солтановский…

5 42 6 7075
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8963 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 27221 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Без Европы. С народом. Один на один Выйти из Совета Европы, отчалить от Европы, эффектно помахав рукой. Но вы о себе подумайте, сегодняшние российские власти. О своих интересах…

5 34 6 6125 18:12
Kевропа, рф, юстиция, права, государство, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Венесуэла сегодня. Две новости рядом Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову…

5 153 6 27473 01.05
Kвенесуэла, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вступили в силу новые правила идентификации пользователей сетевых мессенджеров Теперь распознавание клиентов таких сервисов в обязательном порядке будет происходить в привязке к номеру телефона…

5 48 6 21730
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Никакого единства в России нет и уже не может быть. Она расколота и ненавистью, и жадностью, и завистью, и религиями, и по принципу развитости…

5 128 6 107833 01.05
#слушать 51:10 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 48 6 8764 30.04
Блоги

SPEKTR.PRESS репортажи, интервью, мнения

Глухие согласные. Почему россияне так оскорбились итогом вокального телешоу «Голос.Дети» Россияне на время забыли об итогах и последствиях украинских выборов. Они начали активно обсуждать события в своей стране…

5 160 6 194696 29.04
Kтв, общество, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 42 6 168699 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7802889
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4022537

Сегодня в эфире