В Российской футбольной Премьер-Лиге сегодня завершается 27-й тур

Досрочное Чемпионство Зенита накала страстей нисколько не ослабило.

В первом матче дня встречались аутсайдеры – Крылья Советов принимали Уфу. Самарцы открыли счет уже в дебюте усилиями Тимофеева. И удерживали его вплоть до 3-ей добавленной минуты. Когда защитник Неделчару результат сравнял. Ничья 1-1. Крылья по прежнему опережают уфимцев на два очка. Впрочем, обе команды остались в зоне переходных матчей.

Столичное дерби ЦСКА – Динамо также оказалось упорным. Первый тайм остался за динамовцами. Которые, хоть и пропустили первыми, сумели до перерыва дважды поразить ворота Акинфеева.

Во втором тайме армейцы преобразились. И оккупировали ворота Шунина. Страж ворот бело-голубых в этот вечер был великолепен. Но вот с ударом Нисимуры поделать ничего не смог. Боевая ничья 2-2.

Завершают тур Ростов и Краснодар. Эта игра начинается в эти минуты.