Ежегодно в России до 300 арестантов СИЗО признают полностью невиновными

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Судебным департаментом при Верховном суде России. Такие данные свидетельствуют о том, что в стране стабильно плохая ситуация с системой правосудия. Об этом «Эху Москвы» сказал адвокат Илья Новиков. Новиков добавил, что последний год работают присяжные в районных судах, но в масштабах страны это серьёзно не повлияло на статистику и не приблизило к общему показателю оправдательных приговоров хотя бы в 1%.