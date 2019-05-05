Самолет «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево»

19:27: Среди пассажиров аварийного самолета в «Шереметьево» могут быть погибшие, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

19:08: Причиной пожара на борту предварительно стала неисправность электрооборудования, сообщают РИА со ссылкой на источник.

19:06: В «Шереметьево» погасили огонь, охвативший после жесткой посадки пассажирский самолет Superjet, выполнявший рейс «Москва-Мурманск», сообщил «Интерфаксу» источник в службах аэропорта.

Вызваны бригады «скорой помощи» и спасатели, сообщает источник ТАСС. По сведениям «Интерфакса», жесткую посадку совершил лайнер «Сухой Суперджет-100». Сообщается, что он сел со второго раза, ударился носом и загорелся. При этом другой источник «Интерфакса» сказал, что самолет, который вылетел в Мурманск, вернулся из-за пожара на борту. По словам источника ТАСС, лайнер мог загореться из-за попадания молнии. Агентство передает, что огонь полностью охватил самолет, люди покидали его на ходу. Как сообщает РИА со ссылкой на представителя экстренных служб, были эвакуированы все 78 человек. По разным данным, пострадали от пяти до шести человек.