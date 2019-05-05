Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура

Это выяснилось после того, как сборная Финляндии уступила шведам.

На заключительном этапе Евротура в Чехии российская команда проиграла пока два матча из двух. Однако очков, набранных на предыдущих этапах, хватило для общей победы. Не думаю, что игроки сборной страны испытывают по этому поводу какие-то запредельные эмоции. Во первых – потому что подопечным Ильи Воробьева совсем скоро играть заключительный матч тура – против команды Чехии. А во вторых – главный старт года – Чемпионат мира – еще впереди. А проблем у российской команды, судя по последним играм, пока хватает.

Тем не менее, приходится констатировать – 19 очков, набранных в Евротуре— гарантировали Россиянам итоговую победу. У финнов – очков столько же, однако по дополнительным показателям они только вторые.

Встреча хоккеистов Чехии и России начнется в 19 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.