Иран намерен продавать нефть на «сером рынке», чтобы обойти американские санкции

США стремятся сократить экспорт углеводородов из Исламской Республики до нуля.

Не мошенничество, а ответ на «несправедливые и незаконные» санкции – так охарактеризовал планы Тегерана по уходу на «серый рынок» заместитель министра нефти Амир Хосейн Заманиния. Его слова передает агентство Рейтер. Замглавы ведомства признал, что из-за санкций США Ирану необходимо принимать серьезные финансовые и экономические решения, однако не уточнил, что конкретно имеет в виду под понятием «серый рынок».

Исламская Республика пошла на исключительные меры после того, как Вашингтон отменил все поблажки для покупателей иранской нефти. Китай, Турция, Южная Корея, Индия и Япония до недавнего времени оставались единственными странами, которым разрешалось закупать у Тегерана сырье. В числе таких государств были также Греция, Италия и Тайвань, однако они прошлой осенью сами отказались от иранской нефти. В начале этого месяца Белый дом решил не продлевать исключение и для остальных стран.

США восстановили санкции против Исламской Республики в ноябре 2018 года, обвинив Иран в нарушении ядерной сделки. Как сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, решение принято для того, «чтобы у правящего в стране режима не осталось основного источника дохода».

Остальная пятерка стран (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) не стала разрывать договор об иранском атоме. В Тегеране обвинения в планах по созданию ядерного оружия отвергают.