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18:05, 05 мая 2019

Шествие «Бессмертного полка» с участием заключенных может пройти во всех исправительных колониях России

Это подтвердили в руководстве ФСИН. Ранее неоднократно появлялись и сообщения о том, что к акции при серьезном административном контроле привлекают многочисленных бюджетников, школьников и студентов.

Идею с шествием по территории колоний осужденных с штендерами и портретами ветеранов поддержал замглавы российского пенитенциарного ведомства Валерий Максименко. Он назвал это «неплохой идеей», комментируя инициативу саратовского управления ФСИН, где заключенные точно выйдут на акцию памяти и возложат цветы к памятнику неизвестному солдату. Перед этим его отреставрируют своими силами. Как заявил Максименко, «если люди, что называется, сидят, они тоже наши люди». Вот уже несколько недель все чаще появляются свидетельства того, что власти решили сделать некогда народную акцию едва ли не всеобщей. Администрации городов определяют схемы движения шествий, в которых места для участников уже заранее распределены. Ранее «Эхо Москвы» обнаружило такие схемы сразу в нескольких городах – в Черняховске и в Лодейном поле. Для простых участников там зачастую места вовсе не отведено, зато массовость обеспечена за счет привлечения школ, вузов, детских садов, больниц и разного рода патриотических клубов. При поддержке мэрий изготавливаются единообразные рамки для портретов, растяжки и иные атрибуты акции, в уставе которой все еще отмечается ее добровольный характер. Между тем, в целом ряде стран шествия «Бессмертного полка» уже проходят – там они выглядят весьма камерно. Шествия состоялись в десяти городах США, в Европе, в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. А вот власти белорусского Витебска, как пишет сайт «Радио Свобода», запретили проводить «Бессмертный полк» 9 мая. Вместо него проведут официальный митинг «Беларусь помнит». Еще в начале весны о приоритете местной акции высказывался президент страны Александр Лукашенко.

«Бессмертный полк» в свое время был придуман журналистами томской телекомпании ТВ-2. Впоследствии организацией акции стали заниматься связанные с властью российские общественные организации. Несколько раз в акции участвовал президент Владимир Путин.



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