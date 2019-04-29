Бывшие члены террористической организации появились с георгиевскими лентами на приеме в посольстве РФ в Афганистане

Бывшие члены террористической организации появились с георгиевскими лентами на приеме в посольстве России в Афганистане. Об этом случае стало известно «Эху Москвы».

Официальные приёмы, приуроченные ко Дню Победы, проходят перед праздником в российских посольствах по всему миру. Дипмиссия в Афганистане исключением не стала. Туда, в том числе, пригласили тех, кто воевал в рядах террористического движения Талибан — запрещённого в России и многих других странах. Фотографии нескольких боевиков, на груди которых приколоты георгиевские ленты, разместил в соцсети «В контакте» молодой человек Никита Ищенко, он позировал на фото вместе с бородатыми мужчинами в афганской одежде. Снимки Ищенко подписал так: «талибы и георгиевская ленточка». На фотографии обратило внимание «Эхо Москвы». Выяснилось, что Ищенко пресс-атташе посольства, на дипломатической службе не так давно: несколько лет назад окончил Санкт-Петербуржский университет. Ищенко в интервью «Эху Москвы» подтвердил, что приём в посольстве был, но он утверждает, что бородатые люди на фото с георгиевскими ленточками давно уже не боевики.

Примечательно что после того как история с талибами получила резонанс Ищенко изменил подпись над фото «на бывшие талибы и георгиевская ленточка». Между тем уже через считанные дни такие же ленточки на себя наденут президент Путин и другие российские руководители. Они же пройдут с ними в «Бессмертном полку» по центру Москвы.

Россия контактирует с запрещенным в нашей стране террористическим движением «Талибан», потому что оно является весомой политической силой в Афганистане. Это рассказал «Эху Москвы» руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. Малашенко добавил, что никаких успехов в переговорах с талибами у России пока нет.