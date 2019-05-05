Сборная России по хоккею досрочно стала победителем Евротура

Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) в пользу шведов. В составе победителей шайбы забросили Деннис Расмуссен (9-я минута) и Элиас Линдхольм (13). У проигравших отличился Вели-Матти Савинайнен (6).

В общем зачете турнира на счету сборных России и Финляндии по 19 очков, но российская команда занимает первое место по дополнительным показателям. Матч со Швецией стал последнем для финнов в рамках Евротура в сезоне-2018/19. Сборная России в заключительной встрече турнира в воскресенье сыграет с командой Чехии.