В РУСАДА считают исчерпанным конфликт между футболистом «Зенита» и допинг-офицером
Вопрос о дальнейших санкциях в отношении клуба не стоит, — сообщил источник ТАСС. Инцидент произошел после одного из апрельских матчей «Зенита». Конфликт во время проведения теста возник между сербским защитником клуба Браниславом Ивановичем и сотрудником Российского антидопингового агентства.
В прошлом году похожая ситуация возникла в столичном «Локомотиве»: игрок клуба Игорь Денисов за оскорбление инспектора был оштрафован руководством команды на 1 миллион рублей.