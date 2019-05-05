В РУСАДА считают исчерпанным конфликт между футболистом «Зенита» и допинг-офицером

Вопрос о дальнейших санкциях в отношении клуба не стоит, — сообщил источник ТАСС. Инцидент произошел после одного из апрельских матчей «Зенита». Конфликт во время проведения теста возник между сербским защитником клуба Браниславом Ивановичем и сотрудником Российского антидопингового агентства.

В прошлом году похожая ситуация возникла в столичном «Локомотиве»: игрок клуба Игорь Денисов за оскорбление инспектора был оштрафован руководством команды на 1 миллион рублей.