В Петербурге задержаны протестующие против насилия со стороны силовиков

Это два активиста, которые стояли у здания администрации города с одиночными пикетами. Как сообщили в штабе Алексея Навального в Петербурге, на их плакате было написано: «Против бегловских арестов», «Свободу Шуршеву!» Координатор местного штаба Навального Александр Шуршев и бывший глава движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров получили 10 суток ареста после согласованной первомайской акции. Всего были задержаны почти 70 человек.