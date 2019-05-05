Хуан Гуайдо заявил о просчётах в подготовке военного переворота

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный временным президентом странами США и Евросоюза, заявил о просчётах в подготовке военного переворота. Он также сказал, что готов рассмотреть предложение о военном вмешательстве США.

Противники Николаса Мадуро переоценили готовность армии Венесуэлы их поддержать, заявил Хуан Гуайдо газете Washington Post. Оппозиционный лидер признался: он рассчитывал на то, что президент Николас Мадуро сложит полномочия и военные массово перейдут на сторону оппозиции, но этого не произошло. «Мы с нашими сторонниками просчитались, признался Гуайдо. Он добавил, что согласился бы на иностранную интервенцию в Венесуэлу со стороны США, если такое предложение поступило бы. Гуайдо в январе провозгласил себя новым президентом, его поддержало несколько десятков стран, включая Штаты и ЕС. Президент Мадуро тем временем призвал военных быть готовыми к вторжению американцев. Он обвинил Вашингтон в попытке осуществить в Венесуэле госпереворот. Попытку его устроить президент назвал «заговором с большими деньгами с целью уничтожить и разделить вооружённые силы страны». США заявили что Гуайдо нельзя обвинять в попытке госпереворота, поскольку он избранный лидер своей страны. Об этом госсекретарь Майкл Помпео сообщил телеканалу Fox News.

Ситуация в Венесуэле накалилась во вторник. В результате стычек в Каракасе и других городах пострадали несколько сотен человек, четверо погибли. Правительственные войска подавили беспорядки.