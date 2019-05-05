Постпред России в Совете Европы не исключил вариант выхода страны из конвенции по правам человека

Отношения с международной организацией обострились еще пять лет назад.

Москва рассматривает все варианты развития событий, если найти компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы так и не удастся. Об этом агентству РИА Новости сказал представитель страны при Совете Европы Иван Солтановский.

Высказывание дипломата прозвучало на фоне непрекращающегося ухудшения отношений между Россией и международной организацией. Кризис начался еще в 2014 году после крымских событий. Тогда российских парламентариев лишили ряда прав. Со временем представители страны перестали участвовать в работе ПАСЕ, а позже Россия перестала выплачивать членские взносы.

Стоит отметить, что в случае выхода из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в стране может быть отменен мораторий на смертную казнь. С 1996 года вместо высшей меры наказания применяется пожизненное заключение.

Если Россия не оплатит взносы в течение двух месяцев, комитет министров Совета Европы может рассмотреть вопрос об исключении страны из организации.