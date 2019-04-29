Стрелявшему из автомата депутату Госдумы может грозить уголовная ответственность

Этого не исключил глава думской комиссии по контролю за достоверностью доходов парламентариев, этике и мандатным вопросам, единоросс Отари Аршба, передает ТАСС.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором депутат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин дает несколько очередей холостыми из автомата рядом с жилыми домами. Это произошло накануне в городе Камышлове Свердловской области. Сам депутат сказал «Эху Москвы», что сожалеет о своем поступке и готов понести за него ответственность.