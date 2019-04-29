В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан

В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан. Об этом «Эху Москвы» сказал пресс-атташе посольства Никита Ищенко. Он отметил, что действующих членов Талибана на приеме по случаю Дня Победы просто не могло быть. По словам сотрудника посольства, человек, запечатленный с георгиевской ленточкой на фото, сейчас является уже мирным активистом и участником межафганского диалога в Москве.