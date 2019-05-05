Сегодня сборная России сыграет заключительный матч Чешских Хоккейных Игр

Встреча станет последней проверкой перед Чемпионатом Мира.

Первые две встречи турнира стали для сборной России настоящим кошмаром. Сильнейший за последнее десятилетие состав, в котором встретились лучший бомбардир и лучший снайпер НХЛ, многочисленные обладатели Кубка Стэнли, и прочие звезды, в играх с командами Швеции и Финляндии наделал невероятное количество ошибок. В численном меньшинстве наша команда пропускала все, что могла. Да и в атаке россияне выглядели весьма неубедительно.

Тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым панике пока не поддается. Однако на некоторые кадровые перестановки в игре с чехами, пошел. Так, в тройке Александра Овечкина место Дадонова займет Кирилл Капризов.

Игра сборных россии и Чехии начнется в 19 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Добавим, что первый матч в рамках Чемпионата мира российские хоккеситы сыграют 10 мая против сборной Норвегии.