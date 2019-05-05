В Тель-Авиве проходит заседание военно-политического кабинета, посвященное обострению ситуации

В Тель-Авиве в эти минуты проходит заседание военно-политического кабинета, посвященное обострению ситуации на границе с сектором Газа. В результате обстрелов со стороны Палестины и ударов авиации Израиля есть погибшие и многочисленные раненые с обеих сторон.

Премьер Биньямин Нетаньяху отдал армии обороны Израиля приказ продолжать массированные удары по Газе в ответ на ракеты, запущенные из Газы. Глава кабинета уже подписал указ о введении особого положения в окружающей сектор 40-километровой зоне. Ответственность за эскалацию политик возложил на ХАМАС и группировка «Исламский джихад». В Во многих странах мира их считают террористическими. По данным со стороны палестинцев, как передает информационное агентство «Маан» за минувшие сутки жертвами авиаударов по позициям радикалов в Газе стали девять человек, пострадали свыше 70. Минздрав палестинского анклава говорит, что среди них есть мирные жители. В Израиле настаивают, что это жертвы нештатного срабатывания оружия боевиков — падения запущенной из сектора Газа ракеты. Согласно информации с израильской стороны, в ходе продолжающихся авиарейдов были атакованы 220 военных целей исламских радикалов – это туннели, оружейные цеха и склады, а также постройки, из которых откуда велся огонь. По подсчетам ЦАХАЛ, за сутки по территории юга Израиля с палестинских позиций было выпущено не менее 430 ракет и минных снарядов.

На фоне военной эскалации в Израиле продолжается подготовка к проведению песенного конкурса «Евровидение», о планах срыва которого уже заявили представители ряда палестинских группировок.